الأهلي يبدأ ترتيب سفر الفريق إلى أثيوبيا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

أجري سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، اتصالا هاتفيًا بالسفارة المصرية في أثيوبيا؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة برحلة الفريق المرتقبة إلى أثيوبيا؛ استعدادًا لمواجهة «جيما الأثيوبي» أحد يومي 21 -22 ديسمبر الجاري في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

في الوقت الذي يواصل فيه سمير عدلي المدير الإداري

لفريق الكرة ترتيباته لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة واستخراج التأشيرات إلى أثيوبيا حيث فتح عدلي خطوط اتصالات مكثفة مع السفارة المصرية في أثيوبيا ونظيرتها الأثيوبية بالقاهرة ونادي «جيما الأثيوبي»؛ لترتيب إجراءات سفر بعثة الأهلي.

كما تقرر أن يسبق سمير عدلي

بعثة الفريق إلي أثيوبيا بـ24 ساعة؛ لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية.

وينتظر عدلي تحديد الجهاز الفني موعد سفر الفريق إلى أثيوبيا لتحديد موعد سفره للاطمئنان علي ترتيبات الإقامة مبكرًا قبل وصول البعثة.

ويستعد الأهلى لمواجهة جيما الأثيوبي الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة العودة أحد يومي 21،22 من الشهر ذاته في أثيوبيا.