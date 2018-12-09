صفقة محمود وحيد تكشف كواليس دور محمد فضل في الأهلي

محمد فضل مدير التعاقدات بالأهليكتب - محمد اللاهوني
كشفت صفقة انتقال محمود وحيد ، ظهير أيسر فريق مصر المقاصة ، إلى النادي الأهلي عن العديد من الكواليس الخاصة بدور محمد فضل مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.
وحصل النادي الأهلي على الاستغناء الخاص باللاعب أمس الجمعة بعدتوقيعه رسمياً لمدة 4 مواسم ونصف الموسم بحضور محمد فضل مدير التعاقدات ومسؤولي مصر المقاصة.
وظهر وحيد مرتدياً أثناء التوقيع مرتدياً جاكت أبيض ولكن البعض تداول صورة آخرى
وكان محمد فضل قد أعلن في أكثر من مناسبة عن إتمامه المفاوضات مع أكثر من صفقة منذ شهر سبتمبر الماضي.
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