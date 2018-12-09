تأجيل اجتماع اتحاد الكرة 24 ساعة

كتب - كريم عبدالمحسن:

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، على تأجيل اجتماع الجبلاية، الذي كان مقررًا عقده غدًا الإثنين.

اتفق مسئولو اتحاد الكرة على عقد الاجتماع بعد غد الثلاثاء، بدلًا من الإثنين، نظرًا لسفر العديد من الأعضاء خارج القاهرة.

كان اتحاد الكرة أعلن عن عقد اجتماع تكميلي لجلسة الثلاثاء الماضي، التي شهدت إعلان أحمد شوبير نائبًا لرئيس الجبلاية، واستحداث بطولة كأس مصر للشباب مواليد 97.

