غداً.. الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة جيما الاثيوبي

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يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح غدٍ، بدون راحة؛ استعدادًا لضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام «جيما الإثيوبي»، في المباراة التي تقام يوم 14 ديسمبرالجاري في ذهاب دور الـ32 بالبطولة.
وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في مصر فيما تقام مباراة العودة في إثيوبيا.
واستقر الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، على إقامة مران الفرق غدا بدون راحة، وذلك بشكل مبدئي وفقا للترتيبات الخاصة بالمباراة.
ويلتقي الأهلي مساء اليوم مع طلائع الجيش على استاد السلام في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري العام.
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