طارق العشري: حرس الحدود جاهز لموقعة بيراميدز ولم نحسم ملف الصفقات الشتوية

طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود

كتب- نورهان فضل

أكد طارق العشري، المدير الفني لنادي حرس الحدود، جاهزية فريقه لخوض مباراة بيراميدز، والتي تقام غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز .

وقال العشري في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن لاعبي الفريق لديهم الرغبة في تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدوري.

وأوضح، أنه لم يتم حسم

الصفقات الشتوية في الوقت الحالي، مؤكدًا أن جميع خطوط الفريق تحت النظر من أجل التدعيم في يناير المقبل.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز التاسع برصيد ١٨ نقطة، فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة.