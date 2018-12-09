طارق العشري: حرس الحدود جاهز لموقعة بيراميدز ولم نحسم ملف الصفقات الشتوية

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أكد طارق العشري، المدير الفني لنادي حرس الحدود، جاهزية فريقه لخوض مباراة بيراميدز، والتي تقام غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري الممتاز .
وقال العشري في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن لاعبي الفريق لديهم الرغبة في تحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدوري.
وأوضح، أنه لم يتم حسم
ويحتل فريق حرس الحدود المركز التاسع برصيد ١٨ نقطة، فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 26 نقطة.
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