الأهلي يجهز مروان محسن نفسياً لمباراة طلائع الجيش

مروان محسن لاعب الأهلي عقد محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي جلسة مع مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر لتجهيزه نفسياً لخوض مباراة الطلائع مساء اليوم الأحد المؤجلة من الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. من الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. وأكد يوسف لمروان أنه يثق تماماً في قدراته وطالبه بالتألق مع قيادة هجوم الأهلي واللعب بدون أي ضغوط وعدم النظر لأي انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وإستبعد الأهلي الثنائي المغربي وليد أزارو وصلاح محسن مهاجمي الفريق من قائمة لقاء الطلائع بسبب الإصابة.

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