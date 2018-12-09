تعرف علي موعد مباراة ريفربليت وبوكاجونيورز في نهائي الليبرتادوريس.. والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة السوبر كلاسيكو بين ريفربليت وبوكاجونيورز الارجنتينيين في مباراة اياب نهائي كأس الليبرتادوريس، والتي يستضيفها ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد الإسباني .

موعد مباراة ريفربليت وبوكاجونيورز

تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة، بينما يكون موعدها الحادية عشر ونصف مساء بتوقيت ابوظبي .

القنوات الناقلة لمباراة ريفربليت وبوكاجونيورز

تنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية HD

2 بادارة تحكيمية اندريس كوينها .

يخوض بوكا جونيورز المباراة بهدف التتويج باللقب السابع في تاريخه، بعد التعادل في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق .

وكانت المباراة قد تاجلت أكثر من مرة بعد الازمة المدوية التي نشبت قبل انطلاق المباراة بساعات عندما قامت جماهير ريفربليت بالاعتداء علي حافلة فريق بوكاجونيورز اثناء وصولها الي معقل

ملعب المونيمنتال ما تسبب في تحطيمها تماماً، كما اسفرت الاعتدائات عن اصابة عدد من اللاعبين .

واضطر الكومينبول "اتحاد امريكا الجنوبية" لتأجيل اللقاء ل 24 ساعة، قبل ان يقرر تأجيلها تماماً ونقلها الي سنتياجو برنابيو، وهو ما لاقي اعتراضات كبيرة من مسئولي ريفربليت الذين طالبوا بحقهم في خوض المباراة علي ملعبهم .

علي الجانب الآخر يأمل ريفربليت في اقتناص الكأس وتحقيق اللقب الرابع في تاريخ النادي، كما ان الفوز بهذه المباراة يحمل اهمية كبيرة نظراً للعداء والتنافس التاريخي بين الناديين في الارجنتين .