الزمالك يستكشف القطن التشادي بالفيديو

كريستيان جروس مدرب الزمالك

كتب - مصطفى جويلي

نجح الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس فى الحصول على تسجيل بالفيديو لمباراة القطن التشادى مع بطل النيجر الذى انتهى بالتعادل 1/1 فى الذهاب وفوز الفريق التشادى فى الإياب بهدفين ليواجهة الزمالك الثلاثاء المقبل فى جولة الذهاب لدور ٣٢ لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية المقرر إقامته الجمعة المقبل بملعب بتروسبورت.

طالب شورمان المدرب العام للزمالك بتجهيز تقرير مفصل عن أداء الفريق التشادى وتحديد نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة التى تمكن الفريق من تحقيق الفوز بعدد وافر من الأهداف يسهل من مهامه فى لقاء الإياب.

ويستأنف الفريق مرانه فى الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب النادى استعدادا للقاء القطن، ومن المقرر أن يعود

محمود حمدى الونش للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد أن أنهى اللاعب برنامجه التأهيلى بنجاح، وفضل المدير الفنى عدم المغامرة به فى مباراة المصرى الأخيرة بالدورى والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين حيث سيتم تجهيزه فنيا وبدنيا للقاء بطل تشاد بالإضافة لمشاركته بجوار محمد عبدالسلام فى مباراة بتروجت المقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجارى بسبب حصول محمود علاء على الإنذار الثالث محليا.

من ناحية أخرى وجه أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة رسالة إلى الجماهير بعدم الالتفات إلى الشائعات التى وصفها بالمغرضة وتسعى من النيل من الفريق، مطالبا بضرورة مساندة

اللاعبين فى جميع الأحوال وليس عند الفوز فقط لأن المشوار ما زال طويلا ولا يمكن أن ننساق إلى أن الزمالك قد حسم البطولة، خصوصا أنه ما زال هناك ٢٠ مباراة متبقية ووارد فيها حدوث أى تعثر وهنا يجب أن يكون هناك دور للجماهير لأننا لن نخرج للرد على كل ما يقال وإنما هدفنا إبعاد اللاعبين عن هذه الشائعات والتركيز فقط داخل المستطيل الأخضر ولن ندخل فى صراعات كلامية مع أحد مطالب الجماهير بالثقة فى إدارة النادى التى توفر جميع الإمكانات لجهاز الكرة واللاعبين.

وأشار إلى أن الزمالك لو كتب له تحقيق الفوز ببطولة الدورى فسوف يكون ذلك بجهد اللاعبين وليس عن طريق قيام مسئولى النادى بمهاجمة الفرق المنافسة لأننا نجتهد ونعتبر كل مباراة نلعبها وكأنها بطولة مستقلة لأننا لا نتعامل بالقطعة وإنما لدينا أهداف محددة نسعى لتحقيقها والتوفيق من عند الله فى النهاية.