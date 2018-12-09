شكرا لقرائتكم الأهلي مصمم على مواجهة جيما الإثيوبي على ملعب السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، أن إدارة النادي خاطبت الجهات الأمنية المسئولة لإقامة مباراة الفريق الأول المقبلة أمام جيما الإثيوبي يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

وأضاف مرجان في تصريحات إذاعبة لبرنامج مع شوبير والذي يذاع عبر محطة "أون سبورت" : "نرغب في خوض المباراة بالقاهرة، لذلك طلبنا من الجهات الأمنية خوضها على ستاد السلام".

وتابع "الإعلان عن الملعب الذي ستقام عليه المباراة سيكون خلال ساعات، ونأمل أن تقام وسط حضور جماهيري كبير لدعم الأهلي، وتجقيق انطلاقة قوية في البطولة الإفريقية".

وطلب مرجان من جماهير الأهلي التحلي بالروح الرياضية، وعدم الخروج عن النص في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. ، مُعلقاً: "الأهلي سيتحمل مسئولية دخول الجماهير للمباريات، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عنه مع الجهات الأمنية".