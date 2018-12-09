شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: ننتظر رد الأمن لإقامة مباراة جيما الأثيوبى فى استاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى لنادى الأهلى، أن إدارة النادى خاطبت الجهات الأمنية المسئولة لإقامة مباراة الفريق الأول المقبلة أمام جيما الإثيوبى يوم الجمعة المقبل على استاد السلام.

وأضاف محمد مرجان، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، والذى يذاع عبر محطة "أون سبورت": "نرغب فى خوض المباراة بالقاهرة، لذلك طلبنا من الجهات الأمنية خوضها على استاد السلام".

وتابع محمد مرجان: "الإعلان عن الملعب الذى ستقام عليه المباراة سيكون خلال ساعات، ونأمل أن تقام وسط حضور جماهيرى كبير لدعم الأهلى، وتحقيق انطلاقة قوية فى البطولة الإفريقية".

وطلب مرجان من جماهير الأهلى التحلى بالروح الرياضية، وعدم الخروج عن النص فى مباراة اليوم أمام طلائع الجيش بالمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.، مُعلقاً: "الأهلى سيتحمل مسئولية دخول الجماهير للمباريات، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عنه مع الجهات الأمنية".