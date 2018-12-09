شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يفجر مفاجأة مدوية في مؤتمر إشهار اتحاد «ستريت وورك أوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفجر المصارع الذهبي كرم جابر، مفاجأة كبرى في المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، لإعلان إشهار اتحاد «ستريت وورك أوت»، الأحد، فيما يشهد المؤتمر ظهور خاص لدينا عبدالمقصود، بطلة العالم في كمال الأجسام، لكشف العديد من الحقائق.

ويعقد في الخامسة عصر الأحد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان إشهار اتحاد «ستريت وورك أوت»، برئاسة إسلام قرطام، وإعلان تنظيم مصر للمرة الأولى بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت» تحت سفح الأهرامات، وبمشاركة 20 دولة أجنبية ممثلة لقارات العالم الخمس.

ويحضر المؤتمر عدد كبير من قادة المجتمع سياسيًا ورياضيًا واجتماعيًا، في ظل التفهم لأهمية إنشاء اتحاد رياضي بفكر جديد، لتبنى رياضات يمارسها الشباب في الشارع والنادي والحدائق العامة، وليكون الاتحاد إحدى حلقات الوصل بين الشباب والدولة في نقل الأفكار المستنيرة، ومحاربة التطرف، ودون تحميل الوزارة أعباء مالية، فضلًا عن الدور الإقليمي الذي يتطلع أن يمارسه الاتحاد في التواصل بين الشباب المصري والأفريقي، في ظل تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، وإعلان أسوان عاصمة الشباب الأفريقى.