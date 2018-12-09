شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: الإسماعيلي يقرر إيقاف عصام الحضري وتغريمه 500 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مصدر في النادي الإسماعيلي، إن مجلس إدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، قرر إيقاف عصام الحضري، حارس الفريق الأول، لأجل غير مسمى، وتغريمه 500 ألف جنيه، لتغيبه عن السفر إلى المغرب للقاء الرجاء المغربي، وعدم تقديم اعتذار أو إخطار للنادى بتغيبه واسبابه.

من ناحيه أخرى، بدأ الفريق الأول للنادى الإسماعيلي، تحضيراته للمباراة القادمة ضد الرجاء المغربي، وذلك على ملعب الوازيس بمدينة الدار البيضاء.

وقالت مصادر إن المدير الفني جورفان فييرا اعتمد خطة هجومية يخوض بها اللقاء، وأنه شاهد فيديوهات لمباريات الرجاء أكثر من مرة بحضور اللاعبين.

وعقد الجهاز الفني للدراويش بقيادة البرازيلي فييرا جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بداية المران، طالبهم بضرورة خلالها ببذل المزيد من الجهد والعرق في الوقت الحالي لإسعاد جماهيرهم، خاصة أن هذه المباراة تعد فرصة قوية لاستعادة العروض الإيجابية.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا ثقيلًا على الفريق المغربى مساء الثلاثاء، في إطار إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.