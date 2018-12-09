شكرا لقرائتكم خبر عن لاليجا (15): ميسي يؤكد الهيمنة الكتالونية.. وأتلتيكو يقسو على ألافيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أقيمت 5 مباريات حتى الآن ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإسباني «لاليجا»، وهي الجولة التي تُلعب على مدار أيام الجمعة، السبت، الأحد والأثنين.

المواجهة الأبرز حتى اللحظة كانت الديربي الكتالوني بين إسبانيول وضيفه برشلونة، وهي المواجهة التي شهدت تفوق طرف واحد طوال المباراة، وانتهت لصالح الضيوف برباعية نظيفة.

وتألق الأرجنتيني ليونيل ميسي بمساهمته في 3 أهداف في الديربي، فسجل هدفين من ركلتين حرتين مباشرتين في مباراة في لاليجا للمرة الأولى في مسيرته في المسابقة، وكذلك صنع هدف الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي استغل بدوره فرصة اللعب أساسيًا مسجلًا هدف وصانعًا لأخر، ليساهم اللاعب في تسجيل 9 أهداف في لاليجا هذا الموسم مع برشلونة (سجل 6 أهداف وصنع 3).

ورفع ليونيل ميسي من رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 11 هدف في الدوري الأسباني ليحتل صدارة الهدافين بجوار الأوروجوياني كريستيان ستواني، مهاجم جيرونا، لكن ميسي حقق رقم قياسي غير مسبوق في لاليجا عندما أصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 10 أهداف أو أكثر في 13 موسم متتالي من البطولة.

وفشل إسبانيول في الفوز على برشلونة للمواجهة ال19 على التوالي في لاليجا (تعادل 4 وخسر 15) فاشلًا في التسجيل في 14 مباراة من بينهم، ليحقق الفريق اسوأ سلسلة له في تاريخه ضد جاره وغريمه التقليدي في الدوري.

برشلونة عزز من تواجده على صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أشبيلية الذي تعثر للجولة الثانية على التوالي عندما تعادل بنتيجة 1-1 ضد فالنسيا.

وكان أشبيلية متقدم في النتيجة عبر الجناح الأسباني المتألق، بابلو سرابيا، الذي لديه أفضل سجل مساهمة تهديفية للاعب وسط في لاليجا هذا الموسم بتسجيله 5 أهداف وصناعته ل6 بإجمالي 11 مساهمة تهديفية، لكن هدف قاتل في الوقت بدل من الضائع في المباراة بواسطة المدافع الفرنسي مختار دياخابي أنقذ نقطة لأصحاب الأرض، وهو أول هدف في الوقت بدل الضائع يمنح فالنسيا نقاط في لاليجا منذ هدف المهاجم ألفارو نيجريدو في أبريل 2016، والذي سُجل في شباك أشبيلية أيضًا، لكن هذا الهدف يومها منح فالنسيا الفوز (2-1).

ونجح أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز بنتيجة 3-0 على ديبورتيفو ألافيس، ليرتفع رصيد نقاط الفريق إلى 28 نقطة في المركز الثالث، متساويًا مع أشبيلية في نفس عدد النقاط، لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة النادي الأندلسي.

ونجح أتلتيكو مدريد في تحقيق فوزه الأول بعد جولتين متتاليتين من التعادلات، في حين أهدر ألافيس نقطته ال8 في أخر 3 جولات، ليصبح الفريق مهددًا بخسارة مركزه الحالي (الرابع) بتجمد رصيد نقاطه عند 24 مع نهاية الجولة.

وأنهى المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان عقدته الفردية ضد ألافيس بعد أن تمكن أخيرًا في التسجيل في مرماهم للمرة الاولى في لاليجا، وذلك خلال مواجهته الثالثة للفريق في المسابقة.

وبذلك ينجح جريزمان في التسجيل ضد جميع الفرق التي واجهها خلال مسيرته في لاليجا بإستثناء فريقين فقط. أتلتيكو مدريد (8 مباريات) ومايوركا (6 مباريات).

وحقق سيلتا فيجو فوزه الثاني على التوالي تحت القيادة الفنية الجديد للبرتغالي ميجيل كاردوزو، الذي قاد الفريق لتحقيق الفوز على مضيفه، فياريال، بنتيجة 3-2.

وواصل لاعب الوسط الأسباني الشاب برايس مينديز تألقه مع الفريق هذا الموسم، فساهم في تسجيل جميع أهداف الفريق ال3 في المباراة بتسجيله أول الاهداف، وصناعته للهدفين الثاني والثالث، ليشترك في تسجيل 9 أهداف في أخر 6 مباريات لعبها مع سيلتا فيجو في لاليجا (سجل 4 وصنع 5).

ولم تفلح اهداف كارلوس باكا في إعادة أصحاب الأرض للمباراة، ليتلقوا هزيمتهم السابعة هذا الموسم ويتراجعوا للمركز السابع عشر في جدول الترتيب، لكن المهاجم الكولومبي حقق رقم شخصي مميز عندما رفع من إجمالي رصيد أهدافه في لاليجا إلى 52 هدف، ليعادل رقم راداميل فالكاو ويصبح الهداف الكولومبي التاريخي للمسابقة.

وفي ديربي مدريدي مصغر، تعادل ليجانيس وخيتافي بنتيجة 1-1 في مباراة تُشكل الديربي الوحيد الذي لُعب في جميع درجات الدوري في أسبانيا (6 درجات مختلفة).