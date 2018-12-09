شكرا لقرائتكم خبر العرب في مونديال الأندية.. بداية سعودية وبصمة مغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أبوظبي

فرضت كرة القدم العربية حضورها على بطولة كأس العالم للأندية، سواء من خلال النسخة التي أقيمت عام 2000 أو على البطولة بنظامها الحالي الذي بدأ في 2005، وكانت الكرة العربية حاضرة بشكل شبه دائم في مونديال الأندية.

وبعد مشاركة النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي في نسخة 2000، كانت ضربة البداية الحقيقية للمشاركات العربية في مونديال الأندية من خلال فريقي الأهلي المصري والاتحاد السعودي، حيث شاركا في بطولة 2005 التي كانت النسخة الأولى للبطولة بشكلها الحالي.

وتوالت المشاركات العربية في البطولة ولم تغب الأندية العربية عن مونديال الأندية على مار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 و2016.

وشهدت ضربة البداية نجاحا ملموسا للكرة العربية، حيث فاز الاتحاد السعودي بالمركز الرابع في مونديال 2005 ثم فاز الأهلي المصري بالمركز الثالث في النسخة التالية عام 2006.

لكن الإنجاز الأكبر للفرق العربية في البطولة كان بلوغ الرجاء البيضاوي المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013، وقد شارك في البطولة كمضيف لها، فيما احتل الأهلي المصري الفائز بلقب أفريقيا آنذاك المركز السادس بالنسخة نفسها.

ورغم هذا كانت الفرق العربية المنتمية للقارة الآسيوية أكثر تفوقا على نظيرتها من القارة الأفريقية في النسخ التي شهدت مشاركة فريقين عربيين أحدهما من آسيا والآخر من أفريقيا.