جوميز يخطف صدارة الهدافين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اعتلى مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، صدارة هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب تسجيله هدفين في مواجهة فريقه أمس أمام الهلال ضمن الجولة الـ 12.

ورفع جوميز رصيده إلى 9 أهداف مكنته من انتزاع قمة الهدافين التي كانت مسجلة حتى قبل مباراة أمس باسم مهاجم التعاون، الكاميروني ليندر تاوامبا برصيد 8 أهداف.

ويلي جوميز وتاوامبا في المرتبة الثالثة مهاجم الاتفاق، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، ومهاجم الأهلي، السوري عمر السومة، ولكل منهما 7 أهداف.