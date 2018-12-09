النصر يقدم أسرع احتجاجين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

قدم نادي النصر أمس أسرع احتجاجين في تاريخ المواجهات المحلية، وذلك عندما تقدم للمراقب الفني لمباراته أمام الهلال في الجولة الـ12 لدوري الأمير محمد بن سلمان باحتجاج أول تضمن تأخر دخول الحافلة المقلة لعناصر الفريق لملعب جامعة الملك سعود الذي احتضن المباراة، نحو 15 دقيقة بسبب وجود سيارة أطعمة.

أما الاحتجاج الثاني فقدمه من داخل أرضية الملعب بعد دخول الفريق بدقائق، محتجا على رفض حكم المباراة، الأرجنتيني نيستور بيتانا أن يخوض الفريق المواجهة بالطقم الأسود بحجة تشابهه مع طقم الهلال (الأزرق الغامق)، وتمسك الأخير به كونه صاحب الأرض، مما أجبر النصر على اللعب بالطقم الثاني الأبيض المقلم بالعرض باللونين الأصفر والأزرق.