شكرا لقرائتكم ميسي يقلل من أهمية حصوله علي المركز الخامس بترتيب الكرة الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قلل ليونيل ميسي نجم برشلونة من أهمية حصوله على المركز الخامس بترتيب الأفضل فى العالم والذى تصدره مجلة فرانس فوتبول سنويًا وتمنح صاحب المركز الأول الكرة الذهبية.

وتوج الكرواتى لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية 2018 وجاء رونالدو في المركز الثاني ثم جريزمان ومبابي وفى المركز الخامس جاء ليونيل ميسي.

وتألق ميسي أمام إسبانيول أمس بتسجيله هدفين وصناعة ثالث لزميله ديمبلي ليقود برشلونة للفوز 4/0 في ديربي كتالونيا بالدوري الإسباني.

وبسؤاله عقب المباراة عما إذا كان حصوله على المركز الخامس في ترتيب الكرة الذهبية النهائي كان دافعا لتألقه أمام إسبانيول، رد ميسي بإجابة مقتضبة: "لا".

وعن مباراة إسبانيول قال ميسي: "كنا مصممين من البداية على تقديم أفضل ما لدينا بسبب إسبانيول الذى يخوض موسما رائعا حتى الآن، لذلك كنا متحمسين ومركزين منذ الدقيقة الأولى."