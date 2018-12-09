شكرا لقرائتكم روما يدرس إقالة دي فرانشيسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو نادي روما الإيطالي لإقالة إيزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني للذئاب بعد تراجع النتائج هذا الموسم، وابتعاده عن المنافسة علي لقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

كشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن جيمس بالوتا رئيس روما ينوي إقالة دي فرانشيسكو خاصة بعد تعادل فريقه أمام كالياري بنتيجة (2-2) أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي، مؤكدة أن رئيس روما يشعر بالغضب من تراجع نتائج الفريق هذا الموسم ويستعد لاتخاذ قرارات قوية من بينها إقالة دي فرانشيسكو.

جدير بالذكر أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي الإنجليزي هو أبرز المرشحين لتولي قيادة الفريق خلفا لدي فرانشيسكو.

روما يتواجد في المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، جمعها من 5 انتصارات و6 تعادلات و4 هزائم.