شكرا لقرائتكم يويفا: نهائي دوري الأبطال قد يقام خارج أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا" أن نهائي دورى أبطال أوروبا قد يقام خارج القارة العجوز فى المستقبل.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: أنه من الممكن أن نشاهد نهائي البطولة الأكبر عالميًا في مكان آخر خارج القارة مثل آسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه استبعد أن يتم اتخاذ هذا القرار لأسباب أمنية كما حدث في نهائي كوبا ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بلايت الذى انتقل من الأرجنتين إلى إسبانيا.

وأضاف تشيفيرين قائلا: "بالتأكيد دوري أبطال أوروبا أكبر بطولة فى العالم، وبالتالى من الممكن أن نشاهدها فى أى مكان بالعالم وليس شرطًا أن تقام فى أوروبا فقط."

ويقام نهائى دورى أبطال أوروبا من مباراة واحدة فى ملعب يتم تحديده قبل انطلاق البطولة، عكس باقى نهائيات البطولات القارية التى تقام بنظام الذهاب والإياب، ويحتضن ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الخاص بأتلتيكو مدريد نهائي النسخة الحالية.