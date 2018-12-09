شكرا لقرائتكم ابراهيموفيتش: ميسي كان ينافس رئيس ريال مدريد علي الكرة الذهبية وليس رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم جالاكسي الأمريكي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي كان ينافس فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، على التتويج بالكرة الذهبية، ملمحا إلي تلاعب بيريز في تحديد هوية الفائز بالكرة الذهبية.

وقال ابرا مازحا في تصريحات لموقع فوكس سبورتس، إن فلورنتينو بيريز هو من كان ينافس الأرجنتيني ميسي نجم برشلونة الإسباني على الكرة الذهبية في السنوات العشر الماضية وليس غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الريال السابق، في إشارة واضحة إلى تلاعب رئيس ريال مدريد بالتصويت.

وحقق نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، جائزة الكرة الذهبية هذا العام، بعد هيمنة لرونالدو وميسي استمرت 10 أعوام.

وقال إبراهيموفيتش: "الآن اكتشفنا أن بيريز هو من كان ينافس ميسي على الكرة الذهبية.

وكثرت الأنباء مؤخرا عن تأثير بيريز على الجائزة، التي ذهبت للاعب من فريقه ريال مدريد، ولم تمنح لرونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس، ولا حتى للاعب الفرنسي أنطوان جريزمان الذي فاز بكأس العالم وبلقب يوروبا ليج والسوبر الأوروبي.