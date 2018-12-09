ميسي يشتري طائرة بـ15 مليون دولار ويزينها برقم 10

جدة - عمرو شويل اشتري الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني طائرة خاصة تقدر قيمتها بـ 15 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وسجل أوراقها في الأرجنتين.

كشفت صحيفة "دوبلي أماريلا" الأرجنتينية، أن ميسي اشترى طائرة خاصة من نوع "جولف ستريم V" كبيرة الحجم وطويلة الأمد، صنعتها شركة "جولف ستريم أيروسباس" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة صنعت في عام 2004، إلا أن ميسي أضاف إليها العديد من الكماليات، وتحتوي من الداخل على 16 مقعدا و8 أسرة للنوم وحمامين ومطبخين.

وأشارت الصحيفة أن ميسي اشترى أيضا قطعة أرض في مدينة سان فيرناندو الأرجنتينية وجعلها مهبطا خاصا لطائرته الجديدة الفاخرة.

وطالب ميسي بكتابة رقم 10 في مؤخرة الطائرة إضافة لاسم ليونيل ميسي على الهيكل الخارجي، وعلى مصعد الطائرة أضاف اسمه أيضا إضافة لاسم زوجته أنتونيلا وأسماء أبنائه الثلاثة تياجو وسيرو وماتيو.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي سيحضر المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس والتي ستقام غدا الأحد بين العملاقين الأرجنتينيين بوكا جونيورز وريفر بليت على ملعب سنتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد.



طائرة ميسي وعليها رقم 10