شكرا لقرائتكم الرجاء البيضاوي يطلب الوقوف دقيقة حداد أمام الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مسئولى الرجاء البيضاوي المغربي من الاتحاد العربى لكرة القدم، الوقوف دقيقة حداد قبل المواجهة القادمة ضد الإسماعيلى بكأس زايد للأندية الأبطال. يأتى ذلك حدادا على أرواح ضحايا جماهير الدفاع الجديدى الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى عقب مباراة فريقهم أمام الوداد مساء الأربعاء الماضى ضمن منافسات الدورى المغربى. ويواصل الإسماعيلى تحضيراته لملاقاة الرجاء فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب ثمن نهائى البطولة العربية.

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