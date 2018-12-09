شكرا لقرائتكم رحلة شاقة أمام الزمالك في لقاء العودة بالكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر بعثة فريق الزمالك رحلة سفر شاقة للتوجه إلى تشاد لخوض مباراة العودة أمام القطن فى دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وتقام مباراة الزمالك أمام القطن التشادى يوم السبت المقبل على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية فيما يقام لقاء الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجارى.

ولا يوجد طيران مباشر بين مصر وتشاد لذا ستخوض بعثة الزمالك رحلة ترانزيت لخوض مباراة العودة أمام القطن حيث يجب إقامة الترانزيت فى أثيوبيا أو المغرب وفقا لمواعيد رحلات الطيران المتاحة فى التوقيت الخاص بسفر البعثة البيضاء .

ويترقب مسئولو الزمالك تحديد نادى القطن موعد مباراة العودة لحجز تذاكر الطيران والاستقرار على تفاصيل رحلة السفر والاختيار بين المواعيد المتاحة .