شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتا الكونفدرالية دليل الزمالك لاكتشاف القطن التشادى قبل موقعة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، وصول تسجيل خاص بمباراتى فريق القطن التشادى أمام جوميدو التوجولى فى دور الـ 64 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الفريق التشادى قبل المباراة المرتقبة .

ويلتقى الزمالك مع القطن التشادى يوم السبت المقبل على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية فيما يقام لقاء الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجارى.

ويعانى جهاز الزمالك من قلة المعلومات المتاحة عن بطل تشاد الغامض، وستكون مباراتى الفريق بالنسخة الحالية للكونفدرالية دليل استكشاف مناطق القوة والضعف لديه، لذا تم مطالبة السفارة المصرية بإرسال التسجيلات فى أسرع وقت ليتمكن الجهاز الفنى من دراستها جيدا .

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة القطن التشادى بعد حصول اللاعبين على راحة من تدريبات الأمس، عقب الفوز على المصرى بثنائية نظيفة فى المواجهة الأخيرة بالدورى مساء الخميس الماضى قبل افتتاح مشواره الأفريقى .