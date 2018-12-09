شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مبهرة للفراعنة فى بطولة شرم الشيخ الدولية المفتوحة للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم اليوم، منافسات بطولة شرم الشيخ الدولية المفتوحة للريشة الطائرة، والمقامة خلال الفترة من 7 وحتى 9 ديسمبر الجاري، تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

نجح لاعبو منتخب مصر فى تقديم نتائج مميزة خلال المشاركة في البطولة الدولية، حيث حصد أحمد صلاح ذهبية فردي الرجال، فيما حققت هادية حسني ذهبية فردي السيدات، كما حصل الزوجي المكون من أحمد صلاح ومحمود منتصر على ذهبية زوجي الرجال.

أما على صعيد زوجي السيدات، فحققت هنا زاهر وسالمين عصام على الميدالية الفضية، فيما حصل الزوجي المكون من هادية حسني وجنا أشرف على الميدالية البرونزية.

يشارك في البطولة 82 لاعبًا يمثلون 7 دول وهى "أوكرانيا - الصين - فرنسا - الهند - مولدوفا - أمريكا - إضافة إلى مصر البلد المستضيف".