شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى يطلب الوقوف دقيقة حداد قبل مواجهة الإسماعيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مسئولو الرجاء من الاتحاد العربى لكرة القدم، الوقوف دقيقة حداد قبل المواجهة القادمة ضد الإسماعيلى بكأس زايد للأندية الأبطال. يأتى ذلك حدادا على أرواح ضحايا جماهير الدفاع الجديدى الذين انتقلوا إلى رحمة الله عقب مباراة فريقهم أمام الوداد مساء الأربعاء الماضى ضمن منافسات الدورى المغربى. ويواصل الإسماعيلى تحضيراته لملاقاة الرجاء فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب ثمن نهائى البطولة العربية.

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