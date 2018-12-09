شكرا لقرائتكم خبر عن صراع رباعى بين أندية القسم الثانى لضم شقيق إسلام محارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت أندية غزل المحلة وطنطا ودمنهور وكفر الشيخ في سباق مع الزمن من أجل الحصول علي خدمات شمس محارب صانع ألعاب وهداف فريق سيدي سالم الذي يحتل المركز قبل الاخير بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني .

وتقدم دمنهور بعرض رسمي من أجل الحصول علي خدمات اللاعب الذي يجيد اللعب في مركزي صانع الألعاب والمهاجم الصريح في الوقت الذي فتحت فيه أندية غزل المحلة وطنطا وكفر الشيخ خطوط اتصال مع اللاعب من أجل ضمه في يناير المقبل.

وتقف الشروط المالية لمجلس إدارة نادي سيدي سالم عقبة أمام انتقال اللاعب خاصة بعدما طلب مجلس إدارة سيدي سالم الحصول علي 500 الف جنيه للموافقة علي رحيل اللاعب في الوقت الذي يسعي فيه مجلس إدارة دمنهور للتعاقد مع اللاعب ولو علي سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر من أجل مساعدة الفريق في مشواره نحو الصعود للدوري الممتاز .