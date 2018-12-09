شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الجيش الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السابعة من مساء اليوم فريق الأهلى مع طلائع الجيش، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.

الأهلى يبحث عن مواصلة الانتصارات

وسيحاول الجهاز الفنى واللاعبين لمواصلة الانتصارات، حيث تغلب الفريق على بتروجت بهدف دون رد، ثم الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.

التشكيل المتوقع للأهلى

ومن المتوقع أن يخوض الأهلى مباراة الليلة بتشكيل مكون من: شريف إكرامى، سعد سمير، أحمد علاء، كريم نيدفيد، أيمن أشرف، هشام محمد، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد الشيخ، ناصر ماهر، مروان محسن.

يغيب أكثر من لاعب عن الفريق الأحمر للإصابة أمثال حسام عاشور، أحمد فتحى، على معلول، جونيور أجايى ومحمد الشناوى وصلاح محسن ومحمد نجيب ووليد ازارو وساليف كوليبالى .

مركز الأهلى فى جدول الدورى

ويحتل الأهلى حالياً المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 9 مواجهات فاز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف ولا زالت لديه 7 مباريات مؤجلة.