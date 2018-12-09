شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه سبورتنج بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق سلة الأهلى مع سبورتنج بقبل نهائى دورى مرتبط السلة، المقرر له يومى الخميس والجمعة 13 و 14 ديسمبر الجارى .

ويلتقى الفريقان بعد أن فاز كل منهما على الفريق المنافس فى ربع نهائى المنافسات، حيث تغلب الأهلى على الزمالك بمنافسات المرتبط، ذهابا وعودة، بينما فاز سبورتنج على سموحة فى المباراتين أيضا .

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع سموحة فى مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن .

وعلى مستوى باقى المباريات فيتم تحديدها عقب مباراة الاتحاد واصحاب الجياد، التى تقام اليوم فى دور الثمانية .

يذكر أن فريق الأهلى رجال خسر أمام الزمالك فى لقاء العودة بنتيجة 59/75 .