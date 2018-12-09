لفتة إنسانية من صلاح تجاه ميلنر.. وكلوب يعلق على "الهاتريك" (فيديو)

كتب: ضياء السقا

في لقطة إنسانية، أهدى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في مباراة بورنموث، لزميله جيمس ميلنز بمناسبة مباراته الـ500 في البريميرليج.

وقدم صلاح أداء خرافيا، في اللقاء، وسجل هاتريك، ونال عن جدارة واستحقاق جائزة رجل المباراة، التي تقدمها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، إلا أنه رفض استلامها ليهديها لميلنر.

وقال صلاح في تصريحات لـ"سكاي سبورتس": "ميلنر يستحقها اليوم، لديه مسيرة كروية مذهلة، أتمنى لو أن لدي عددا أكبر من المباريات في مسيرتي مثله، لن آخذها (الجائزة)".

كلام صلاح أثر في ميلنر الذي غطى وجهه لإخفاء تأثره، قبل أن يتمالك نفسه ويغادر اللاعبان اللقاء الصحفي ضاحكين.

كلوب يعلق على هاتريك صلاح

من ناحية أخرى علق يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على تألق صلاح قائلا: "منذ اللحظة الأولى أثبت موو أن يمكنه اللعب في المساحات، لقد كان من الرائع أن يحرز 3 أهداف، ونحن نعلم رغبته الكبيرة دائمًا".

وأضاف كلوب في تصريحات عقب المباراة: "صلاح ظهر بشكل هادئ وتركيز كبير في كرة هدفه الثالث، أما بالنسبة للهدف الثاني فصلاح قام بمجهود رائع حتى أنهى الفرصة لهدف".

وتابع: "لقد كان (صلاح) عبقريًا، عبقري لأبعد مدى، منذ اللحظة الأولى عندما تسنح لنا فرصة لعب الكرة خلف خطوط الخصم كنا نجده في المكان المناسب دائمًا، ومن الوضح أن صلاح إن لم يكن متاح فنحن لا نمتلك لاعبين أصحاب سرعات بخلاف سايدو مانى، ومو".

وتألق صلاح، وسجل هاتريك، ليقود ليفربول، للفوز على بورنموث برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، السبت، في إطار الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح صلاح أهداف المباراة في الدقيقة 25 من متابعة لكرة مرتدة من حارس بورنموث، ليسكنها ببراعة في الشباك.

ثم أحرز الفرعون الهدف الثاني من توغل رائع وسط مدافعي بورنموث، ليسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

وسجل مدافع بورنموث هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68، ثم عاد صلاح ليسجل الهدف الرابع لفريقه، والثالث له، في الدقيقة 77 بعدما انفراد بالحارس وراوغه أكثر من مرة ليضع الكرة بمهارة فائقة.

ولم يبتسم صلاح أثناء احتفاله بالأهداف، بعد غيابه عن التسجيل في آخر مباراتين في الدوري.

وبذلك رفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري لـ10، متصدرا قائمة الهدافين مع أوباميناج بـ10 أهداف لكل منهما.

أرقام قياسية جديدة

وحقق صلاح رقما قياسيا جديد، إذ دخل النجم المصري القائمة التاريخية لأسرع لاعبي ليفربول إحرازا لـ40 هدفا، ورفع رصيده مع "الريدز" إلى 42 هدفا في 52 مباراة.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ مواجهات ليفربول وبورنموث يستطيع التسجيل في ثلاث مباريات متتالية بين الفريقين.

هذا الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 42 نقطة ليتصدر جدول ترتيب "البريميرليج"، بينما توقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع.

شاهد أهداف صلاح