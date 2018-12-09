محمود علاء يتحدث عن.. استبعاده من المنتخب والإعلام ومنافس الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، أنه يقدر ويحترم وجهة نظر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بشأن استبعاده من القائمة في الفترة الأخيرة، مشيرا الى أن الأمر بمثابة دافعا له للإستمرار بنفس المستوى.

ويعيش محمود علاء فترة جيدة مع نادي الزمالك، ويحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الممتاز رغم مركزه كقلب دفاع.

وأشار محمود علاء في تصريحات لقناة "أون سبورت" "استبعادي من المنتخب وجهة نظر فنية للجهاز، احترمها وأقدرها، وبالطبع، مثل أي لاعب أنتظر أن يتم استدعائي للمنتخب، لكن اتخذت قراري، بأن اعيش الواقع، ويكون الأمر بمثابة الدافع لي".

وتابع "شخصيتي عنيدة، وبالتالي همي دائما أن اظل بنفس المستوى واجتهد بشكل أكبر مع النادي، حاليا لست في المنتخب، لكن العمر إن شاء الله أمامي لكي أتواجد بصفوف الفراعنة يوما ما، وبالتالي يجب أن أكون جاهزا لتلك اللحظة".

واستمر "أمر رائع أن يتحدث عني الجميع بشكل إيجابي ويطالبون بتواجدي بالمنتخب، ماذا لو انخفض مستواي، لن يتحدث أحد بالتأكيد، وبالتالي المرحلة الأصعب لي تمكن في الحفاظ على مستواي في الفترة المقبلة حتى تظل الصورة الجيدة في ذهن الجماهير ووسائل الإعلام".

وشدد "اجتهادي وتركيزي مع النادي بالتأكيد سينعكس على مستواي وسيجعلني أنضم للمنتخب في المستقبل، لا افكر في استبعادي من المنتخب بصورة سلبية، لكن كما قلت، الأمر سيكون دافعا لي من أجل مواصلة العمل والاجتهاد".

وواصل "متفاعل بشكل قليل على تويتر، لكن التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمثل حيز كبير في حياتي، من الوارد أن استفيد من بعض النصائح او الاشادات، لكني أتجاهل الأمور السلبية والتعليقات غير الجيدة".

ووجه مدافع الزمالك رسالة للإعلام قائلا "أتمنى أن يكون هناك مساندة للزمالك من جانب الإعلام بشكل أكبر، الزمالك يستحق وكذلك جماهيره، أتحدث عن الأمور المعنوية والنفسية وليس القصد مجاملة الزمالك، أجد أن هناك أمور سلبية كثيرة يتم تداولها عن القلعة البيضاء".

واختتم "اذا كنت تفوز بالمباريات لن تهتم بنتائج الأخرين، لكن أمر طبيعي أن تنحصر المنافسة بين الأهلي والزمالك، بالطبع المربع حاليا به بيراميدز والانتاج وسموحة، لكن في النهاية نتحدث عن الاستمرارية، اذا كنت تمتلك لاعبين مميزين وامكانيات، قد تتواجد في المنافسة لكن ليس بنسبة 100%، فالجماهير تحسم الأمر دائما، من وجهة نظري، المنافسة منحصرة بين الأهلي والزمالك".