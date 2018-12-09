الاستعداد الأخير وهيمنة تاريخية ضمن 5 تحديات للأهلي أمام الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستضيف الأهلي فريق طلائع الجيش مساء اليوم الأحد على ملعب السلام، في مباراة مؤجلة بينهما من الأسبوع الـ14 للمسابقة.

الأحمر يحتل حاليًا المركز العاشر في الدوري وفي جعبته 17 نقطة من 9 مباريات، بينما جمع طلائع الجيش 18 نقطة من 15 مباراة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز التحديات التي تواجه الأهلي في المباراة:

1- الانتصار الثالث:

يتطلع الأهلي تحت قيادة محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق، إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي للمرة الأولى، بعد فوزه على بتروجيت والجونة في الجولتين الماضيتين.

فوز المارد الأحمر سيقفز به 5 مراكز دفعة واحدة في جدول الدوري الذي يتصدره الزمالك حاليًا، بالارتقاء من المركز العاشر إلى الخامس بعد ارتفاع رصيده لـ20 نقطة.

2- اختبار مروان:

اقترب الدولي مروان محسن من خوض مباراته الأساسية الثانية في الدوري هذا الموسم الليلة أمام طلائع الجيش، بعدما قاد هجوم الأهلي لأول مرة في مباراة الاتحاد السكندري.

ويفقد الأهلي خدمات الثنائي وليد أزارو وصلاح محسن في مواجهة طلائع الجيش بسبب الإصابة، ليستدعي محمد يوسف المهاجم الشاب أحمد ياسر ريان لقائمة المباراة كمهاجم ثان.

3- استعداد أخير:

مباراة طلائع الجيش ستكون الاستعداد الأخير للأهلي قبل افتتاح مشواره في النسخة الجديدة لدوري أبطال إفريقيا، عندما يواجه جيما الأثيوبي في ذهاب الدور التمهيدي للمسابقة.

ويسعى الأهلي، وصيف النسخة الماضية لدوري الأبطال، إلى تحقيق انطلاقة قوية يوم الجمعة بالمسابقة الإفريقية، التي يبحث فيها عن تعويض خسارة آخر لقبين بعد هزيمته في النهائي.

4- تجنب صحوة الجيش:

لم يعرف طلائع الجيش الهزيمة في آخر ثلاث مباريات لعبهم في الدوري وتحديدًا منذ 2 نوفمبر الماضي، إذ فاز على الجونة (5-0) قبل أن يتعادل مع فريقي بتروجيت والاتحاد السكندري.

ويسعى الفريق العسكري لمواصلة سلسلة اللا هزيمة للمباراة الرابعة على التوالي، مستغلا القيادة الفنية الجديدة للفريق تحت إدارة البلجيكي لوك إيميل الذي تولى المسؤولية خلفا لمحمد حلمي.

5- لا هزيمة:

يأمل الأهلي في استمرار تفوقه التاريخي أمام الطلائع، حيث لم يخسر أمامه مطلقا في كل المواجهات التي جمعتهما بالدوري، فضلا عن المباراة الوحيدة التي جمعتهما بربع نهائي كأس مصر عام 2007.

وعلى صعيد جميع المسابقات منذ 2004، واجه الأهلي فريق طلائع الجيش في 25 مناسبة، وفاز في 20 مباراة وحسم التعادل 5 مباريات، وأحرز الأحمر خلالهم 53 هدفًا بينما اهتزت شباكه 12 مرة.