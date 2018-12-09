الأهلي يطلب خوض مباراته الإفريقية في السلام.. ويوجه رسالة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، أن النادي خاطب الجهات المسؤولة لإقامة مباراة جيما الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام بالقاهرة.

وقال مرجان، في تصريحات إذاعية لمحطة "أون سبورت" صباح اليوم الأحد: "طلبنا إقامة المباراة على ملعب السلام لرغبتنا في خوض المباريات بالقاهرة".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن ملعب المباراة خلال ساعات، ونتمنى أن تُقام وسط حضور جماهيري كبير لدعم الأهلي وتحقيق انطلاقة قوية في المسابقة القارية".

وفي سياق متصل، ناشد مرجان جماهير الأهلي بالتحلي بالروح الرياضية وعدم الخروج عن النص خلال مباراة طلائع الجيش مساء اليوم في الدوري المصري.

وأتم قائلا: "النادي الأهلي سيتحمل مسؤولية دخول الجماهير للمباريات، وفقًا لما جرى في الاجتماع مع الجهات الأمنية، ونراهن على سلوك الجماهير في اللقاء".

يُذكر أن الأهلي وصيف النسخة الماضية من دوري الأبطال سيفتتح مشواره في النسخة الجديدة بمواجهة جيما الأثيوبي يوم الجمعة المقبل بمنافسات الدور التمهيدي.