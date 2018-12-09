مباريات الأحد.. الأهلي يواجه طلائع الجيش.. ونهائي السوبر كلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والعربية، التي تشهد ظهور بعض المحترفين، بجانب السوبر كلاسيكو. ويستعرض الخليج 365 أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها: - كأس الليبرتادوريس 2018: 21:30.. ريفر بليت وبوكا جونيورز.. أبوظبي الرياضية HD 2. - الدوري المصري: 19:00.. الأهلي وطلائع الجيش.. On Sport HD والنيل الرياضية.. بتعليق مؤمن حسن ومحمد عفيفي. - الدوري الإنجليزي: 18:00.. نيوكاسل يونايتد ووولفرهامبتون.. beIN SPORTS HD 2.. بتعليق محمد الكواليني. - الدوري الإسباني: 17:15.. هويسكا وريال مدريد.. beIN SPORTS HD 3.. بتعليق أحمد الطيب. - الدوري الإيطالي: 21:30.. ميلان وتورينو.. beIN SPORTS HD 4. - الدوري التونسي: 15:00.. مستقبل قابس والنجم الساحلي (عمرو مرعي). - الدوري اليوناني: 15:30.. اكسانثي وأوليمبياكوس (أحمد حسن كوكا). 19:30.. باوك (عمرو وردة) ولاريسا.

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