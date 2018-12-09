تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادي الاهلي بقيادة محمد يوسف علي التشكيل الذي يخوض به مواجهة طلائع الديش مساء اليوم علي ملعب ستاد السلام .
ويعتمد محمد يوسف على تشكيلته التي تضم كل من:
حارس المرمى شريف إكرامي وأمامه رباعي الدفاع أحمد علاء وسعد سمير وكريم وليد «نيدفيد» وأيمن أشرف وفي خط الوسط يقود عمرو السولية منطقة المناورات الدفاعية وبجواره
ويحتفظ يوسف ببعض الأوراق الرابحة، مثل مروان محسن وميدو جابر ومحمد شريف وأحمد حمدي ومؤمن زكريا الذي يتأهب للعودة بعد غياب عقب انتهاء أزمة تجديد عقده.
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