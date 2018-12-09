اليوم .. 3 مباريات في بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية

كتب - كريم عبد المحسن: تقام اليوم الأحد ثلاث مباريات فى بطولة افريقيا للكرة الشاطئية التى تقام منافساتها بشرم الشيخ والمؤهلة لنهائيات كأس العالم. حيث يلتقى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا منتخب كوت ديفوار مع مدغشقر فى لقائهما الأول فى البطولة بالمجموعة الأولى واللقاء الثانى بين منتخبى نيجيريا وليبيا فى تمام الساعة الواحدة والنصف، واللقاء الأخير بين منتخبى تنزانيا والسنغال في الثانية والنصف.

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