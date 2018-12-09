طاقم حكام تونسي يدير لقاء بيراميدز وحرس الحدود

كتب - كريم عبدالمحسن:

علمت "الوفد" أن لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبدالفتاح، قررت تعيين طاقم حكام تونسي

لإدارة مباراة بيراميدز وحرس الحدود، غدًا الإثنين، في الجولة الـ17لبطولة الدوري.

تعلن لجنة الحكام أسماء الطاقم التونسي، اليوم، ومن المقرر استقدام حكم ساحة ومساعدين وحكم رابع من دون تعيين حكم خامس.