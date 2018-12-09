تعرف علي موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تتوجه انظار عشاق كرة القدم الاسبانية الي ملعب ستاد الكوراز والذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين ريال مدريدو هويسكا، في الساعة ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا في الليجا

تنطلق المباراة في تمام السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، بينما يكون موعدها الثامنة والربع بتوقيت

ابوظبي .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وهويسكا

وتُنقل مباراة ريال مدريد وهويسكا على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق احمد الطيب .

يخوض ريال مدريد المباراة في ظل عدد من الغيابات المؤثرة حيث يغيب كاسيميرو عن ريال مدريد، بالإضافة إلى ناتشو وماريانو دياز للإصابة، ولن يفتقد

الفريق أي لاعب للإيقاف.

كما يفتقد فريق هويسكا لويس كارلوس، روبن سيميدو وكارلوس أكابو للإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر للإصابة أو للإيقاف.

ويحتل الفريق الملكي المركز الخامس برصيد 23 نقطة، حيث خاض 15 مباراة ، فاز في 7 مباريات، وتعادل في اثنين وهُزم في خمس لقاءات، بينما يتذلل فريق هويسكا جدول ترتيب الدوري، حيث خاض 14 مباراة، وفاز في لقاء واحد، وتعادل في أربع، وخسر في 9 لقاءات .



