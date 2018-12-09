اليوم.. افتتاح البطولة العربية للكانوى والكياك بحضور محافظ الأقصر

تنطلق اليوم الأحد البطولة العربية التاسعة للكانوى والكياك التى ينظمها الاتحاد المصري للعبة مع بطولة النيل الدولية الأولى خلال الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى ومحافظ الاقصر اللواء مصطفى الهم.
وتقام البطولة بمشاركة 18 دولة من مختلف انحاء العالم هى السويد وبولندا واسبانيا والسنغال ونيجيريا وسيشل وكينيا والسودان وتونس والصومال وجيبوتي والكويت والجزائر والمغرب وفلسطين والعراق وساوتوما بالاضافة الى مصر البلد المنظم.
ويحضر منافسات البطولة كل من نائب رئيس الاتحاد الدولى للكانوى والكياك و مستشار رئيس الاتحاد الدولى للعبة ورئيسا الاتحادين الافريقى والعربى للكانوى والكياك.
من جانبه أكد المستشار محمد السكري رئيس الاتحاد المصري للكانوى والكياك أن بطولةالنيل الدولية تهدف الى نشر اللعبة من جانب و دعم السياحة الرياضية من جانب اخر وذلك من خلال استثمار الطقس المعتدل فى مصر اثناء فصل الشتاء لجذب ممارسي وعشاق تلك الرياضة للحضور والاستمتاع بالشمس الدافئة والاثار الفرعونية الخالدة.
وتشارك مصر في البطولة ب 27 لاعب ولاعبة على النحو التالي: في منافسات عمومي الكياك ( علي حسن ، عمرو أبو زيد ، احمد الحلوجي ، مؤمن مهران ، عمر حسن ، منة الله حسن ، سما فاروق ) . وفي عمومي الكانوي يشارك كل من ( جلال أسامة
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