شاهد.. محمد صلاح.. "نجم شجرة الكريسماس" في الصحافة العالمية بعد ثلاثية بورنموث

استعاد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزي، ولاعب المنتخب الوطني الكثير من بريقه بعد أن قاد فريقه لفوز كاسح علي مضيفه بورنموث امس السبت ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .

وابرز الصحف والمواقع العالمية مساحات كبيرة للتعليق علي اداء صلاح في المباراة التي سجل فيها ثلاثة أهداف "هاتريك" ليتصدر قائمة هدافي المسابقة بعشرة اهداف .

البداية مع صحيفة "دايلي ميل" التي وصفت صلاح بالنجمة الاكثر اشراقا في شجرة الكريسماس .

وقالت الصحيفة تعليقاً علي اداء صلاح : " ونحن الان في شهر ديسمبر، فان صلاح اصبح بمثابة النجمة علي الشجرة، هو اثر اشراقا وبريقاً وأكثر برودة ، فقط عليك ان تنظر الي الارقام التي يحققها " .

وأضافت :" صلاح سجل 9 أهداف في آخر 10 مباريات بدأها كأساسي، و 12 هدفاً منذ انطلاق الموسم الجديد في اغسطس ".

وأكملت الصحيفة: " الأكثر من ذلك ان صلاح يبدو افضل امل لدي ليفربول الفريق الوحيد الذي يبدو قادراً علي منافسة مانشستر سيتي حتي النهاية" .

" بالتاكيد ليسوا فريق الرجل الواحد، انهم يمتلكون لاعبين مثل فان دايك وفيرمينيو، واليسون، ومدربهم يورجن كلوب، لكن يبقي صلاح الجزء الاكثر روعة في هذا الفريق " .

وفي ذات الإطار أشاد جيمي ريدناب نجم ليفربول السابق والمحلل الحالي بشبكة سكاي سبورتس بما قدمه محمد صلاح خلال المباراة أمام بورنموث .

وقال ريدناب في تصريحات تليفزيونية نقلتها صحيفة "ديلي ستار " الانجليزية : " عندما تمتلك لاعباً مثل صلاح يمكنك أن تتجاوز اي منافس " .

وأكمل ريدناب :" لقد كانت هناك العديد من الاسئلة حول الموقع المثالي لمحمد صلاح في الملعب، علي يلعب علي الجناح او في قلب الهجوم، أعتقد اننا في مباراة بورنموث الفائدة وراء اشراكه في قلب الهجوم " .

وأكمل : " لقد سبب الكثير من المشاكل للمدافعين، تمركز باستمرار مع كتف آخر مدافع سبب خطورة كبيرة، الهدف الثالث يوضح ذلك، اعتقد ان ليفربول لعب باريحيه كبيرة، لقد اظهروا قوة فريقهم في اللقاء " .

كما ابرز موقع 90 min ماقدمه صلاح في مباراة بورنموث، مشيراً الي الهدف الرائع الذي سجله لفريقه والذي ساهم في منح ليفربول الثقة التي يحتاجها قبل المواجهة المرتقبة أمام نابولي في دوري ابطال اوروبا .

وعلق الموقع علي اداء صلاح

: " بعد اختياره كأفضل لاعب في الموسم الماضي لم ينجح صلاح تحقيق انطلاقة جيدة بالموسم الحالي، ما اثار العديد من الشكوك حول مدي قدرة النجم المصري علي الاستمرارية والحفاظ علي مستواه، الا ان هذه الشكوك تم ازالتها تماماً في مباراة الأمس " .

و القت صحيفة "ليكيب الفرنسية" الضوء علي ماقدمه النجم المصري في مباراة الأمس بين ليفربول وبورنموث .

ووصفت الصحيفة أداء صلاح في المباراة بالاداء الجميل مشيرة الي ان ثلاثيته في هذا اللقاء منحت فريقه الثقة التي يحتاجها في الوقت المناسب .

واضافت ان هاتريك صلاح منحه الفرصه للتربع علي صدارة قائمة هدافي الدوري الانجليزي مناصفة مع الدولي الجاوني اوباميانج نجم ارسنال، كما أنه منح الصدارة لفريقه قبل مواجهة نابولي في دوري الابطال ثم مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي علي ملعب انفيلد بعد ذلك .

كما خصصت صحيفة "ماركا" الإسبانية مساحة كبيرة تعليقاً علي مباراة ليفربول أمام بورنموث، واشادت بالمستوي الذي ظهر به صلاح في هذا اللقاء .

وقالت ماركا : " لم يظهر النجم المصري بنفس المستوي الذي قدمه الموسم الماضي، لكنه اظهر شيئاً قريباً من ذلك في مباراة بورنموث، بعد ان سجل ثلاثة أهداف في اللقاء " .

وأضافت : " سجل صلاح الهدف الاول من متابعة ببساطة شديدة كما اعتاد دائماً، قبل ان يضيف الهدف الثاني بعد أن اطاح بدفاع بورنموث قبل ان يسدد علي يسار الحارس، واضاف النجم المصري ثالث الاهداف بعد ان تلاعب تماما بفريق بورنموث " .

