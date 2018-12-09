رياضة | التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق الأهلي نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر للدوري العام.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : شريف إكرامي

خط الدفاع : كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - وليد سليمان - أحمد الشيخ

خط الهجوم : مروان محسن.