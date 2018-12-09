كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. 3 مباريات في بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقام اليوم الأحد ثلاث مباريات فى بطولة افريقيا للكرة الشاطئية التى تقام منافساتها بشرم الشيخ والمؤهلة لنهائيات كأس العالم، حيث يلتقى فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا منتخب كوت ديفوار مع مدغشقر فى لقائهما الاول فى البطولة بالمجموعة الاولى.
واللقاء الثانى بين منتخبى نيجيريا وليبيا فى تمام الساعة الواحدة والنصف، واللقاء الأخير بين منتخبى تنزانيا والسنغال في الثانية والنصف عصراً.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | اليوم .. 3 مباريات في بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .