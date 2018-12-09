رياضة | اليوم.. انطلاق بطولتي التضامن والعربية لرفع الأثقال بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انطلاق بطولتي التضامن والعربية لرفع الأثقال بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم، الأحد، منافسات بطولتي التضامن والعربية لرفع الأثقال في استاد القاهرة الدولي ، واللتان تستضيفهما مصر ابتداء من ٩ ديسمبر وحتى ١٤ من نفس الشهر.

وتعتبر بطولة التضامن مؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ مما يجعل الأضواء مسلطة على منافساتها.

و يشارك في البطولتين 24 دولة، وأبرزهم السعودية وتركيا والجزائر وروسيا وتايلاند وأذربيجان وأوزبكستان وسلطنة عمان، فضلا عن مصر البلد المستضيف.