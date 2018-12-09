رياضة | ريال مدريد في مهمة سهلة أمام هويسكا في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد في مهمة سهلة أمام هويسكا في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره هويسكا في تمام الساعة الخامسة والربع مساء، على استاد "إل ألكوراز" ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر للدوري الإسباني.
يسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز ومواصلة نغمة انتصاراته بعد تخطي ميليا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، لمواصلة الزحف نحو قمة الدوري الإسباني.
وعلى الجانب الآخر يتطلع فريق هويسكا إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد في لقاء اليوم للحفاظ على آماله في الهروب من قاع ترتيب الدوري الإسباني.
يدخل ريال مدريد لقاء اليوم في المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بينما يقع هويسكا في المركز الأخير برصيد 7 نقاط.
وفي نفس الجولة يلتقي إيبار مع ليفانتي، وريال سوسييداد مع بلد الوليد، وريال بيتيس مع رايو فاليكانو
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