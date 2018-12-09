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محمد الحنفى حكماً لمباراة الأهلى وطلائع الجيش

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شكرا لقرائتكم محمد الحنفى حكماً لمباراة الأهلى وطلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الأهلى وطلائع الجيش، التى ستقام اليوم الأحد والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لدورى القسم الأول.

 

ويعاون الحكم محمد الحنفى فى إدارة مباراة الأهلى والطلائع، كل من سمير جمال وهشام الدسوقى، ومحمد إبراهيم كابو حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجى وأحمد جمال حكماً خامساً.

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