أتلانتا يونايتد يتوج بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم

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جدة - عمرو شويل كلل أتلانتا يونايتد قصة صعوده المدهشة بالتتويج بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم بعد الفوز 2-0 على بورتلاند تيمبرز في النهائي يوم السبت أمام أكثر من 73 الف مشجع.
ففي عامه الثاني فقط في المسابقة هيمن اتلانتا على منافسه في استاد مرسيدس بنز وسجل هدفا في كل شوط.
وطمأن جوزيف مارتينيز أفضل لاعب في الدوري جماهير أتلانتا عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 39 محرزا هدفه رقم 35 في الموسم. كما صنع المهاجم الفنزويلي هدفا في وقت مبكر بالشوط الثاني لزميله فرانكو اسكوبار.
وشكل الانتصار هدية وداع لمدرب أتلانتا جيراردو "تاتا" مارتينو الذي سيترك منصبه للانتقال لتدريب منتخب المكسيك كما تشير تقارير صحفية.
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