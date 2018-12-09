شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. علاء عبد العال الابن البار فى الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط علاء عبد العال، المدير الفنى لنادى الداخلية، بعلاقة خاصة مع الفريق، حيث إن الأخير لا يعرف طعم النجاح والانتصارات، وتقديم أداء رائع إلا مع ابن النادى علاء عبد العال.

بدأ علاء عبد العال مشواره التدريبى فى الدورى الممتاز مع نادى الداخلية، وحقق معه نتائج متميزة كان آخرها إنقاذه من الهبوط الموسم قبل الماضى فى الجولة الأخيرة للبطولة، كما استطاع أن يفوز على النادى الأهلى ذهاباً وإياباً فى دورى موسم 2014 .

ويعد نادى إنبى من أهم المحطات فى المشوار التدريبى لعلاء عبد العال، من حيث حجم الفريق البترولى وتاريخه العريق فى الدورى المصرى، حيث خاض المدير الفنى لفريق الداخلية مع فريق إنبى 21 مباراة، حقق الفوز فى 9 لقاءات، بينما هُزم فى 8 مواجهات، واستطاع أن يتعادل فى 4 لقاءات فقط وسجل خط هجومه 33 هدفاً، واستقبل خط دفاعه 26 هدفاً، وبعد سوء النتائج اعتذر عن استكمال المهمة مع الفريق البترولى.

فيما يعد نادى الشرقية أقصر محطة تدريبية لعلاء عبد العال، فى الدورى الممتاز، حيث أدار 6 لقاءات فاز فى مباراة وحيدة فقط، بينما هزم فى 4 مواجهات وتعادل فى لقاء وحيد فقط، استطاع خط هجومه تسجيل 5 أهداف بينما استقبل خط دفاعه 12 هدفا.

وكان عبد العال قد استطاع أن يصعد بفريق اتحاد الشرطة فى عام 2006، حينما كان يديره فنياً وخاض مع الشرطة 5 مواجهات فاز فى 3 لقاءات وهزم فى مبارتين فقط وكانت المرة الوحيدة التى لا يعرف فيها طعم التعادل .























