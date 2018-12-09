شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن مواصلة الانتصارات المحلية أمام طلائع الجيش.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى فى السابعة من مساء اليوم، الأحد، مباراة قوية عندما يستضيف طلائع الجيش باستاد السلام فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر، ويخوض المارد الأحمر مباراة الليلة تحت شعار "لا بديل عن النقاط الثلاثة" لمواصلة الانتصارات المحلية الأخيرة عقب فترة من الانتكاسات الكروية، فالأهلى خسر بطولة أفريقيا أمام الترجى التونسى، ثم خرج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتى، كما خسر من المقاولون العرب فى الدورى بهدف نظيف، قبل أن ينتفض أخيراً ويفوز على بتروجت والجونة 1/ صفر و2/1 على التوالى، ويتطلع الأهلى لاستكمال الانتصارات المحلية للحفاظ على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى فى ظل المنافسة الشرسة من جانب الزمالك ومن بعده بيراميدز.

ويحتل الأهلى حالياً المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 9 مواجهات فاز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف وما زالت لديه 7 مباريات مؤجلة

ويغيب عن الأهلى عدة لاعبين للإصابة أمثال حسام عاشور، أحمد فتحى، على معلول، جونيور أجايى ومحمد الشناوى وصلاح محسن ومحمد نجيب، ويستمر محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للفريق فى الاعتماد على كلاً من شريف إكرامى، سعد سمير، أحمد علاء، كريم نيدفيد، أيمن أشرف، هشام محمد، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد الشيخ، ناصر ماهر.

فى المقابل يقدم طلائع الجيش مستويات طيبة فى الدورى هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة حقق خلالها 4 انتصارات بينما تلقى 5 هزائم، وكان التعادل حاضراً فى 6 مواجهات، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ويغيب عن الطلائع فى مباراة الليلة كريم طارق وإسلام عبد النعيم وتالا نداى للإصابة فيما لا يوجد غيابات بسبب الإيقاف، وباستثناء هذا الثلاثى سيكون الفريق كامل العدد فى هذه المواجهة الصعبة ضد الأهلى، وطالب البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لاعبيه بخطف النقاط الثلاث واستغلال حالة التراجع التى ضربت الأهلى ليكون بمثابة انتصاره الأول مع الفريق ليبدأ رحلة الصعود للمربع الذهبى للمسابقة، وسيبدأ المدرب البليجيكى لوك إيميل بطريقته المعتادة عليه منذ توليه المهمة مع الفريق وسيدفع بسطوحى وسامى فى قلب الدفاع، بينما سيكون المهاجم الوحيد فى هذه المباراة هو مصطفى محمد، ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الأهلى: بسام محمد - أحمد سمير - خالد سطوحى - أحمد سامى - عاصم صلاح - محمد أبو المجد - محمد رزق - أحمد كابوريا - عمرو عمورى - مؤمن إبراهيم - مصطفى محمد.