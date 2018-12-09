تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة طلائع الجيش بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي: استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة طلائع الجيش ضمن مؤجلات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري الممتاز. وأفاد مراسل "الخليج 365" في النادي الأهلي، أن تشكيل الفريق بنسبة كبيرة لن يشهد سوى بداية مروان محسن للمباراة بشكل أساسي، بعدما تم استبعاد المغربي وليد أزارو من قائمة المباراة للإصابة. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع: حراسة المرمى: شريف إكرامي. خط الدفاع: أيمن أشرف - سعد سمير - أحمد علاء - كريم نيدفيد. خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - هشام محمد. خط الوسط الهجومي: وليد سليمان - ناصر ماهر - أحمد الشيخ. خط الهجوم: مروان محسن.

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