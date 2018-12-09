محمد الحنفي حكماً لمباراة الأهلي والجيش

محمد الحنفي كتب - كريم عبد المحسن: اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش . وتقام مباراة الاهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء وهي مواجهة مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز . ويعاونه الحنفي في المباراة كل من سمير جمال وهشام الدسوقي، ومحمد إبراهيم كابو حكماً رابعاً، وكل من محمود ناجي وأحمد جمال حكماً خامساً.

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